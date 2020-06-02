Массовые протесты в США могут вызвать всплеск заболеваемости COVID-19

02.06.2020, 19:17, Разное



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Напомним, 25 мая полицейские в Миннеаполисе, задержали 46-летнего Джорджа Флойда (George Floyd) после того, продавец магазина заявил, что мужчина пытался расплатиться фальшивыми купюрами. Во время задержания один из полицейских использовал удушающий прием, в результате чего мужчина скончался. Гибель Флойда спровоцировала массовые акции протеста по всей стране, которые сопровождаются мародерством и нападением на полицейские машины. В то же время число заболевших коронавирусом в США превысило 1,8 миллионов человек, скончалось более 105 тысяч человек, сообщает CNN.

При этом не смотря на ограничительные меры только в минувшее воскресенье количество заболевших увеличилось на 20 тысяч человек, передает CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University). В понедельник чиновники департамента здравоохранения Вашингтона, округ Колумбия, заявили о новом пике заболеваемости, из-за чего поэтапное снятие ограничительных мер откладывается на неопределенный срок. В Калифорнии число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 11% всего за сутки, рост заболеваемости минимум на 10% зафиксирован еще в 18 штатах.

Многие политические лидеры признали право демонстрантов на протесты, но призвали протестующих носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

«У вас есть право на протест, но у вас нет права заражать других людей и ставить под угрозу здоровье общества. Когда вы не соблюдаете меры социального дистанцирования и не носите защитную маску, то подвергаете людей неоправданному риску», – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo).

Он также напомнил о том, что эпидемия COVID-19 в США особенно сильно ударила по афроамериканской части общества из-за того, что огромное количество этих людей живет в бедности и не имеет доступа к качественной медицине.

«Мы знаем, что у черных в два-четыре раза больше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с белыми», – сказала врач отделения неотложной помощи и исследователь из Университета Брауна (Brown University) доктор Меган Ранни (Megan Ranney). Она также сообщила о непропорционально больших потерях среди латиноамериканцев и индейцев.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган (Larry Hogan) заявил о том, что массовые протесты неизбежно приведут к новому всплеску заболеваемости.

«В большинстве штатов существуют правила не собираться толпами больше десяти человек. Теперь мы видим тысячи людей, собравшихся в одном месте. Через две недели мы увидим результаты этого», – сказал Хоган.