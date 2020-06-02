 

В Австрии придумали, как избежать превращения дома Гитлера в место сборищ неонацистов

02.06.2020, 19:16, Новости дня

Австрийское архитектурное бюро Marte.Marte победило в тендере на реконструкцию дома в городе Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, сообщили во вторник в министерстве внутренних дел Австрии.

Историческое здание в результате перепланировки станет полицейским участком. Реконструкция, как ожидается, будет завершена к концу 2022 года и будет стоить 5 млн евро, передает ТАСС.

Уточняется, что объект получит нейтральный статус и предотвратит превращение здания в памятное место для сборищ неонацистов.

Ранее министерство внутренних дел Австрии объявило, что помимо австрийской фирмы в тендере участвовали еще 11 компаний, которые предлагали разные варианты реконструкции здания. МВД Австрии выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере 812 тыс. евро.



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