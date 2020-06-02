 

В правительстве назвали срок полной отмены карантина в России

02.06.2020, 19:15, Разное

Отменить оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса в России, возможно к июлю 2021 года – такой прогноз содержится в общенациональном плане восстановления экономики, сообщает телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. Во вторник, 2 июня, правительство должно представить документ президенту Владимиру Путину.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что некоторые ограничительные меры в столице будут сохранены до создания вакцины от коронавируса. Как отмечала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, в последнюю очередь будут разрешены массовые мероприятия – концерты, фестивали и прочее.

Первые партии российского лекарства от коронавируса – “Авифавир” – начнут поступать в клиники к середине июня. Что касается вакцины, то она может появиться в ближайшие несколько месяцев.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, массовая вакцинация начнется осенью. Он отметил, что с середины июля могут заработать кинотеатры, а концертные залы, скорее всего, откроются осенью.

Над лекарством в России работают не только научные центры, но и военные. В Минобороны заявили, что 50 военнослужащих выразили готовность стать добровольцами на клинических испытаниях вакцины от COVID-19.

Коронавирусом в России на 2 июня 2020 года заразились 423 741 человек. За последние сутки выявлено 8 863 новых случая, выздоровели 11 108 пациентов.



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