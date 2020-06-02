США осудили поведение Китая в пограничном споре с Индией

02.06.2020, 19:03, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео и высокопоставленный представитель Конгресса осудили поведение Китая в отношении Индии в противостоянии на спорной границе в Гималаях.

Тысячи китайских и индийских военнослужащих вот уже несколько недель стоят в трех-четырех местах в западной части Гималаев после того, как силы Пекина вторглись на индийскую территорию, как заявляют представители органов безопасности Индии и местные СМИ.

Китай отрицает, что его силы пересекли так называемую Линию фактического контроля, и настаивает, что в районе реки Галван и озера Пангонг-Цо в индийском регионе Ладакх сохраняется стабильная обстановка.

Как сообщают в Госдепартаменте, Помпео, выступая в Американском институте предпринимательства, заявил, что стягивание китайских войск к линии контроля напоминает поведение Пекина в ситуациях с коронавирусом, Южно-Китайским морем и Гонконгом.

«Подобные действия предпринимают авторитарные режимы», – отметил он.

По словам индийских и иностранных военных экспертов, одним из возможных источников напряженности является тот факт, что Индия строит дорогу вблизи долины реки Галван, чтобы сократить разрыв с более развитой сетью дорог Китая, созданной несколько лет назад. Китай выступает против любого индийского строительства в этом районе, называя его спорной территорией.

Глава Комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел призвал Китай соблюдать международные нормы и использовать дипломатию для урегулирования вопроса о границе с Индией.

«Я чрезвычайно обеспокоен продолжающейся китайской агрессией вдоль линии фактического контроля, – отметил он в опубликованном в понедельник заявлении. – Китай вновь демонстрирует, что хочет запугивать своих соседей, а не разрешать конфликты в соответствии с международным правом».

По словам индийских официальных, обе стороны стянули в регион артиллерию и другую тяжелую технику. Индия также начала строительство взлетно-посадочной полосы в районе главной автомагистрали соседнего Кашмира.