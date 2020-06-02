США ввели санкции против четырех компаний, транспортирующих венесуэльскую нефть

02.06.2020, 19:13, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики, сообщил во вторник госсекретарь Майк Помпео. По словам Помпео, эти компании занимаются транспортировкой нефти, украденной у венесуэльского народа.

«Хищение нефтяных активов Венесуэлы в пользу незаконного режима Николаса Мадуро – бессовестное поведение, а те, кто ему содействуют, рискуют потерять доступ к финансовой системе США», – подчеркнул Помпео.

«Коррумпированный режим Мадуро несет прямую ответственность за политический, экономический и гуманитарный кризис в Венесуэле, – добавил госсекретарь. – Международное сообщество должно усилить давление на режим Мадуро, пока он не откажется от своих нелегитимных притязаний на власть. Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Мадуро и его помощников, пока не начнется демократический переход».