Мнение: Бюллетень – все идет в комплекте

02.06.2020, 19:11, Разное

В ЦИК представлен образец бюллетеня, который будет использован при голосовании за путинскую кастрированную конституцию. Как и ожидалось, никаких разъяснений, за что предлагается голосовать, в бюллетене нет. Как и обещала председатель ЦИК, это будет комплексный обед, где все идет в комплекте.

Учитывая порядок голосования и подсчета голосов, сама процедура "волеизъявления" перестала иметь хоть какое-то значение. Воплощается в жизнь недавний анекдот про то, что достаточно будет кивнуть телевизору. Примерно так голосование и организовано.

Теряют смысл вообще все меры противодействия – прийти и гордо проголосовать "против" не имеет ни малейшего смысла, так как неизвесто – будут ли вообще считать ваш бюллетень, если голосование будет проводиться в палатках и выездными бригадами, которых никто и проверять-то не станет, а выдавать бюллетени в таком случае будут не под счет, а навалом. Кстати, и голосовать без паспорта, а просто под роспись – это еще одна новация, которая введена сегодня.

Проще говоря – в таких условиях будет вообще нелепо ожидать, что у организаторов возникнут хоть какие-то сложности с контрольными цифрами. Они, кстати, уже озвучены – 60/60. 60 процентов якобы проголосовавших и 60 процентов – за поправки.

Собственно, даже игнор этого мероприятия теряет смысл, так как процент не пришедших на голосование будет легко натянут в нужную сторону. Игнорирование становится просто актом личного гражданского мужества, неповиновением наступлению путинского фашизма в личном качестве. Практическая польза от него также становится равной нулю.

В целом, вопрос и без того был решен, просто Путину требуется хоть чучелом, хоть тушкой протащить поправки. Повторюсь в который раз – сам результат значения уже не имеет. А вот то, что конституция после того, что с ней будет сделано, может быть отменена вся целиком на основании полностью незаконного ее "исправления" – это факт. И думаю, что любая нормальная власть после Путина отменит эту конституцию всю и сразу, не вдаваясь в подробности – в каком месте она была сфальсифицирована. Воровским образом "протащенные" поправки теперь дают это право и более того – обязывают любую нормальную власть сделать это.