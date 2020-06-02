Новости из США заставляют усомниться в надёжности американских партнёров

02.06.2020, 19:08, Новости дня

После шокирующих новостей о большом числе американцев, ставших жертвами коронавирусной инфекции, из разных городов США начали поступать не менее шокирующие кадры массовых протестов, пишет Rzeczpospolita. Это иллюстрирует давно накапливавшиеся в стране противоречия и огромное социальное неравенство, которое лишь усугубляется на фоне пандемии, карантина и безработицы. Имидж США рушится на глазах — и похоже, Польше пора задаться вопросом о том, можно ли возлагать на Вашингтон все надежды, связанные с безопасным будущим, подчёркивается в статье.



Reuters

За последние несколько недель по всему миру благодаря СМИ разлетаются выразительные кадры из Соединённых Штатов, которые иллюстрируют происходящие там драматические события, пишет Rzeczpospolita. Сначала это были фотографии ужасающих последствий пандемии коронавируса: запечатлённые на снимках рвы, выкопанные для похорон многочисленных жертв инфекции, а также переполненные больницы и гигантские ангары, превращённые в полевые госпитали.

«Ведущая мировая держава, лидер в науке и медицине», с большим отрывом вышла на первое место в печальных списках, отмечается в статье. В США уже насчитывается около 2 миллионов заражённых коронавирусом и более 105 тыс. погибших.

Однако в последние дни эти иллюстрации из карантина сменили новые шокирующие кадры, поступающие из самых разных американских городов, от Сиэтла до Миннеаполиса и Нью-Йорка. «В обычных условиях общественность потряс бы даже один вид горящего собора в Вашингтоне, который на протяжении двух веков посещали все президенты США. Но сейчас эта картина конкурирует со множеством других», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Эти фотографии, с одной стороны, могут служить иллюстрацией к историям о расизме, от которого задыхаются афроамериканцы, — причём иногда в буквальном смысле, как это случилось с Джорджем Флойдом, погибшим при аресте, отмечается в статье. И эта проблема становится особенно очевидной, если внимательно понаблюдать за действиями белых полицейских.

Другие кадры рассказывают о фрустрации, давно копившейся в США, констатирует автор. В этой стране работают самые крупные и современные компании мира — но при этом до сих пор существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится, поскольку из-за пандемии работы уже лишились десятки миллионов американцев, говорится в статье.

В то же время многие иллюстрации свидетельствуют, что некоторые в США «только и ждут удобного случая, чтобы начать крушить и мародёрствовать», а также есть и те, кто заинтересован в хаосе, всеобщем страхе и расшатывании государственных устоев, пишет Rzeczpospolita: «Есть и кадры, которые показывают, что защищённым не чувствует себя, пожалуй, даже Белый дом».

Именно такую безрадостную картину сейчас рисуют сотни, тысячи, миллионы фотографий и видеороликов, которые моментально расходятся в СМИ и социальных сетях, отмечается в статье: «Так выглядит альбом о современной Америке. Имидж Соединённых Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах». Сложно прогнозировать, сможет ли Вашингтон восстановить свой былой престиж. Но возможно, Польше пора задаться вопросом: «Можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» — заключает автор.

