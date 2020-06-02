Лоза не согласился на роль аппендицита в песне Киркорова про увеличенную простату

02.06.2020, 19:08, Новости дня

В своем видео артист Филипп Киркоров не может составить правильный смысловой ряд, показывая, что в детстве стоял перед зеркалом вместо того, чтобы книжки читать, сообщил газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза.

Народный артист РФ Филипп Киркоров выложил в своем Instagram отрывок передачи #вмаскешоу, в котором ему по сценарию предлагают сыграть роль простаты для шоу Елены Малышевой «Жить здорово!», на что он отвечает, что исполнит данную роль, только если певец Николай Басков будет анусом, а певец Юрий Лоза – никому не нужным аппендицитом. В конце артист все-таки исполняет песню от лица мужского детородного органа.

«Это наглядно показывает, как Киркорову тяжело сейчас. Это я могу взять книжку написать или песню, стихи, пьесу, сыграть на гитаре. А он не умеет ничего. Ему сейчас очень трудно, потому что нет выступлений – все, конец. Писать и играть он ни на чем не умеет, поэтому ему и приходится что-то искать, изобретать, дурью маяться. Просто в детстве Киркоров вместо того, чтобы книжки читать, стоял перед зеркалом», – говорит Лоза.

Киркоров мог на самоизоляции поднять свой интеллектуальный уровень или получить хотя бы базовые знания, которые, по мнению Лозы, Киркорову недодали в детстве. Но, по мнению Лозы, артист продолжает «позориться».

«Есть такое понятие «смысловой ряд». Нельзя же в записке написать: «Купи мне, пожалуйста, стол, стул и стирку». Это глупость, такие слова не могут находиться в одном смысловом ряду! Так же и в высказывании Киркорова – он в один смысловой ряд ставит простату, член, анус и внезапно аппендицит, которым называет меня. Но аппендицит – это не часть тела, а воспалительный процесс. Было бы еще понятно, если бы он сказал аппендикс, а не аппендицит», – объясняет Лоза.

Также певец рассказывает, что раньше врачи действительно считали аппендикс ненужным органом и предлагали удалить его на ранних стадиях, чтобы впоследствии избежать возможного болезненного воспаления. Но позже медики выяснили, что аппендикс «является частью иммунной системы человека, отвечает за накопление полезных бактерий, которые помогают избежать кишечных инфекций», говорит певец.

Артист также сравнивает Киркорова с героем одного видео, где мужчина в зимнее время года прыгает в бассейн и приземляется прямо на лед. «Ну он глупый, что поделаешь с ним. Просто книжек в детстве не читал. В таком случае его просто очень хочется пожалеть. Он хотел меня обидеть или оскорбить, но как можно обижаться на дураков?» – подытожил Лоза.