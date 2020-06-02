 

Британский журналист рассказал о неожиданном побочном эффекте после вакцины от COVID

02.06.2020, 19:08, Новости дня

Журналист Джек Соммерс месяц назад принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса. По его словам, он столкнулся с очень неприятным и неожиданным симптомом – паранойей, пишет The Independent.

В мае Соммерс стал одним из добровольцев, которые испытали вакцину от коронавируса в Оксфорде. Он рассказал, что сама инъекция – единственная полученная им доза – была безболезненной. Ему дали термометр и попросили записывать симптомы в онлайн-дневник, пишет The Independent.

«Моим самым большим побочным эффектом, похоже, была паранойя», – пишет Соммерс.

Он пишет, что в первую неделю после  инъекции ложился спать с симптомами легкой лихорадки. На третий день он сообщил в онлайн-дневнике, что у него «повышенная температура и чихание», однако температура в действительности была совершенно нормальной – 36,5 градуса. Журналист признает, что мог придумать себе эти симптомы.

Больше никаких симптомов, по словам журналиста, у него не было.

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что в первую очередь вакцинацию нужно проводить для групп лиц, которые входят в группу риска, делать прививки всему населению страны нет необходимости.

До этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».



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