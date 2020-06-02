Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины

02.06.2020, 19:08, Новости дня

Бунт в украинских войсках по поводу просроченных консервов красноречиво говорит об общем состоянии ВСУ и является трагедией Украины, считает председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Меня нисколько не удивил очередной скандал в украинской армии. Проблема с дисциплиной, неуставные отношения, мародерство, коррупция и морально-психологическое разложение военнослужащих уже стали спутниками ВСУ. О таких фактах сообщают и иностранные, и украинские СМИ. И это несмотря на то, что экс-президент Украины Петр Порошенко в свое время утверждал: Киеву удалось создать самую сильную армию на континенте. Этот инцидент в очередной раз говорит о том, что никакой сильной армии они построить не смогли, и проблем внутри ВСУ достаточно. По сути, [президент Украины] Владимир Зеленский не смог искоренить коррупцию времен господина Порошенко», – сообщил политолог в эфире радио Sputnik.

Мезюхо отметил, что это трагичная для Украины ситуация.

«Если украинские офицеры будут кормить солдат просроченными консервами, то ни о какой высокой боеспособности в ВСУ речь быть не может, голодная армия не будет исполнять приказы. Это трагедия украинского государства – если они не могут навести порядок в собственной армии, то что говорить в целом о стране», – сказал он.

Как сообщил ранее представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий, военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях.

«В подразделениях 3-го батальона 24-й бригады на позициях первой роты в районе Воздвиженовки произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания», – приводит слова Осадчего ЛУЦ.

«На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи Свиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов другой альтернативы не будет и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими», – отметил он.

Это уже не первый подобный случай, когда бойцов ВСУ бунтуют из-за отсутствия качественных продуктов. Летом 2018 года украинские силовики стали отказываться выдвигаться на передовые позиции линии соприкосновения из-за отсутствия свежей еды и воды.