Медики назвали шесть признаков повышенного количества токсинов в печени

02.06.2020, 18:53, Разное

Печень является универсальным органом, способным управлять большим количеством углеводов, липидов, витаминов, аминокислот и вредных веществ, попадающих с водой и пищей в организм. Медики назвали шесть признаков, указывающих на избыток токсинов в жизненно важной железе, которые ей сложно вывести.

О том, что организм нуждается в детоксикации, может свидетельствовать резкое и без видимых причин увеличение веса. Это связано с оседанием токсинов, которые не вывелись, в жировых клетках. Согласно исследованию, 60% больных с избыточным весом страдают от жирового гепатоза печени или неалкогольной жировой болезни печени.

В числе видимых признаков, указывающих на повышенное количество токсинов, оказалась аллергия. Она может появляться из-за нарушений в работе печени, когда орган не успевает выработать необходимые для устранения аллергенов антитела. Симптомами являются различные высыпания на коже, зуд, головная боль, нарушение концентрации внимания.

Хроническая усталость, являющаяся довольно распространенным признаком, также может указывать на интоксикацию. Из-за нарушения обмена веществ, клетки и ткани не получают нужного количества кислорода и питательных веществ.



Эксперты рекомендуют обращать внимание на неприятный запах, который исходит от тела и повышенное потоотделение. На проблемы с печенью нередко указывает появление на теле прыщей и зловонное дыхание. Если появился один или несколько перечисленных симптомов – следует посетить врача и сделать диагностику внутренних органов.