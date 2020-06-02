Климкин предсказал Третью мировую

02.06.2020, 18:53, Новости дня

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если сравнивать ситуацию с Первой мировой войной, то мир находится в 1913 году.

Он заявил, что украинцы «слишком оптимистично» относятся к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Третья мировая война – она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей», – сказал Климкин.

Экс-министр заявил, что мир на пороге «безумных перемен», и в этих условиях Украина должна пересмотреть отношение к своей безопасности. Переписывание Будапештского меморандума 1994 года он назвал «мазохизмом», но заявил, что «что-то есть» в том, чтобы вернуться к его логике.

В мае заслуженный профессор политических наук Лондонской школы экономики и политических наук Барри Бузан объяснил, почему война между сверхдержавами маловероятна.