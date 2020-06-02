Широкомасштабной войны России с Украиной сегодня быть не может – Резников

02.06.2020, 18:50, Новости дня

На сегодняшний день нет угрозы полномасштабной войны России против Украины. Такое мнение вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил 1 июня в эфире телеканала ICTV.

“Продвижение российских войск глубже на территорию Украины я уже не усматриваю как угрозу, потому что 350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют в том числе сегодня даже многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может”, – сказал он.

В числе факторов, которые также помогают исключить такой вариант развития событий, вице-премьер назвал экономический кризис и пандемию коронавирусной инфекции.

“Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет – больше, чем кто-либо”, – подчеркнул Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.