 

Газпром оспорил решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

02.06.2020, 18:48, Новости дня

Компания «Газпром» подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», сообщила польская энергетическая компания PGNiG.

«Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком (далее Газпром) в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства, возбужденного PGNiG против Газпрома в отношении снижения контрактной цены на газ, поставляемый Газпромом в соответствии с соглашением купли – продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года («Ямальский контракт»)», – цитирует сообщение ТАСС.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов. 

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.



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