 

Кыргызские прокуроры заявили, что журналистам Радио Свобода заплатили 100 тысяч долларов за расследование о коррупции

02.06.2020, 18:42, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковСлужба государственной безопасности Кыргызстана заявила, что убитый подпольный финансист Айеркен Саймаити, ставший источником журналистского расследования кыргызской службы Радио Свобода, заплатил журналистам 100 тысяч долларов. У прокуроров есть два свидетеля, подтверждающих это обвинение. 

Прокуроры сделали это заявление 2 июня во время парламентских слушаний по делу об убийстве Саймаити, уйгурского бизнесмена китайского происхождения, который в течение нескольких лет вывозил из Кыргызстана и отмывал сотни миллионов долларов. 

Президент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал заявление местью журналистам со стороны “коррумпированных людей, стремящихся защитить свое богатство и власть”. 

“Мы осуждаем подобные попытки исказить правду и вновь призываем кыргызские власти привлечь к ответственности за свои действия людей, которые угрожают и пытаются запугать журналистов, связанных с этой историей”, – сказал Флай. 

Саймаити предоставил журналистам Радио Свобода, OCCRP и Kloop множество финансовых отчетов, которые были использованы в журналистском расследовании.

После того как Саймаити убили в Стамбуле в ноябре 2019 года, журналисты опубликовали статьи, в которых говорилось, что в Кыргызстане много лет действовала масштабная криминальная сеть с участием высокопоставленных чиновников. Клан семьи Абдукадыр (китайские бизнесмены уйгурского происхождения) контролировал оптовые поставки товаров на рынки Кыргызстана, нелегально ввозя их из-за границы, а чтобы таможня закрывала на это глаза, платил огромные взятки руководителям таможни, в частности экс-замглаве таможенной службы Кыргызстана Раимбеку Матраимову.

Матраимов отрицает обвинения и подал в суд иск о защите чести и достоинства на авторов расследования о происхождении его капитала: кыргызскую службу Радио Свобода, издания Kloop и 24.kg.

После публикации статей главному журналисту-расследователю этого дела Али Токтакунову из кыргызской службы Радио Свобода угрожали убийством. 



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