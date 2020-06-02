Путин определил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

02.06.2020, 18:42, Новости дня

Владимир Путин подписал указ об “Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, в котором определены условия для применения Россией ядерного оружия. Документ опубликован впервые.

Условиями применения Россией ядерного оружия названы:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;

применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения;

воздействие противника на ее критически важные государственные и военные объекты;

агрессия с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

В документе говорится, что президент может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие или таком решении, а также о факте применения ядерного оружия.

“Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные”, – говорится в документе.

В апреле Госдеп США обвинил Россию в нарушениях условий договора о ядерных испытаниях, в частности, ограничений подземных испытаний. Власти США заявили, что Россия экспериментирует с критической массой ядерного материала, превышая ее, из-за чего могла возникнуть самоподдерживающаяся цепная реакция. В МИД России назвали обвинения дезинформацией.

В феврале 2019 года Путин заявил, что Россия “в случае угрозы” может нацелить ракеты на “центры принятия решений”, то есть на США и другие страны НАТО. В НАТО назвали эти угрозы “недопустимыми”.