81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему подарили

02.06.2020, 18:35, Разное

В Нигерии есть город под названием Ойо, на месте которого ранее находилась одноименная империя и номинальной властью в ней обладал алафин (или король) – правитель народа йоруба. Но со временем империя пала, а город с таким названием остался, и сейчас власть в нем принадлежит алафину Ламиди Адейеми III. Ему 81 год, у него 13 жен, младшей из которых на днях исполнилось всего 22. На своей странице в Instagram королева Ануолувапо Адейеми опубликовала фотосессию с мужем и детьми и написала длинный пост со словами благодарности:

Очередная прекрасная глава моей жизни. Я лишь могу благодарить Бога за этот потрясающий момент. Спасибо ему, что я жива, что я дышу, за мою семью, за моих замечательных детей, друзей, подписчиков. Я также хочу поблагодарить моего Мужа, Его Королевское Величество Ламиди Олайивола Атанда Адейеми III. Благодаря ему я продолжаю учиться, он научил меня ставить перед собой цели и идти к ним. Он говорит, что человек без цели, как корабль без руля, как пьеса без сюжета. И по его словам, “дорога к успеху не бывает гладкой, упорство и настойчивость – вот главные условия победы”.

Пусть этот год принесет мне новые возможности, изменит мою жизнь еще больше к лучшему и подтолкнет меня к новым вершинам. С днем рождения меня!

Король Ламиди Адейеми III и королева Ануолувапо Адейеми с детьми

Ее Величество Ануолувапо, или сокращенно Ану, на данный момент является любимицей короля. Он часто выходит с ней в свет, берет ее с собой на официальные мероприятия. Сама же Ану в своей стране считается образцом стиля – ее мама-дизайнер нередко шьет для дочери эксклюзивные наряды. На прошедший день рождения Ану также получила в подарок от мамы белое платье, расшитое стразами и перьями.

Королева Ану в платье-подарке мамы

По данным местных СМИ, отец королевы Ану является владельцем фармацевтической компании. В свое время король Ламиди помог ему получить крупный заказ, и отец Ану, в свою очередь, решил отблагодарить монарха шикарным – ничего не скажешь – подарком: собственной дочерью. Удивляться тут не стоит, так как все жены, кроме самой первой, были либо подарены Его Величеству, либо просто приглянулись ему, когда приходили в гости к его детям во дворец. С первой же женой, королевой Абибат Адейеми, которая является его ровесницей, Ламиди познакомился еще в юности и женился ради примирения двух противоборствующих ветвей королевского рода.

Король и его четыре жены в Лондоне