После скандала с внебрачной дочерью: бывший принц Румынии Николай станет отцом во второй раз

02.06.2020, 18:35, Разное

Внук покойного короля Румынии Михая, Николай Медфорд-Миллс, который в 2015 году был лишен титула принца Румынии, и его жена Алина-Мария ждут появления на свет первого общего ребенка. О грядущем пополнении в семье пара сообщила в официальном заявлении, опубликованном на их странице в Facebook:

Счастлив поделиться с вами новостью о том, что моя жена Алина-Мария беременна нашим первым ребенком, который родится в ноябре. Он будет воспитан в родительской любви, с уважением к предкам и традициям страны, в вере, в которой был крещен я и мой дед, король Михай. Да поможет нам Бог!

Николай Медфорд-Миллс с женойЕсли для Алины-Марии ребенок станет первым, то у Николая уже есть внебрачная дочь Анна-Ирис, рожденная девушкой по имени Николетта Чирджан, – с принцем она встречалась около трех месяцев. Долгое время Медфорд-Миллс не признавал свою связь с Чирджан, но после проведения теста на отцовство согласился назвать себя родителем трехлетней девочки. Ходили слухи, что именно скандал с внебрачным ребенком стоил Николаю титула – 1 августа 2015 года король Михай неожиданно для всех лишил своего внука титула принца Румынии и исключил его из линии наследования трона.

Семью должен возглавлять скромный, уравновешенный человек с высокими моральными принципами,

– сообщил тогда король, не назвав официальную причину исключения внука из линии престолонаследия. Сам Николай, который был близок с дедом, заявил, что решение “принималось по обоюдному согласию”.

Король Михай с внуком Николаем Николай Медфорд-Миллс с женой Николай Медфорд-Миллс с женой