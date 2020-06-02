Африканские лидеры жестко высказались в адрес США в связи с убийством чернокожего

02.06.2020, 18:30, Новости дня

Члены Форума бывших глав государств и правительств Африки выразили протест в связи с со смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестких действий полиции в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота).

Вице-президент Форума и бывший глава Бенина Нисефор Согло в своем заявлении призвал президента США Дональда Трампа немедленно принять меры для прекращения насилия в отношении чернокожих американцев. Он сравнил полицейский произвол в отношение цветного населения с преступлениями, совершаемыми против национальных меньшинств во время Второй мировой войны в Европе, передает «Федеральное агентство новостей».

Власти других государств Африки также жестко отреагировали на произошедшее в США. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо принес соболезнования семье Флойда в Twitter и выразил солидарность со всеми афроамериканцами: «Я сочувствую всем тем, кто любил Джорджа Флойда. Мы поддерживаем наших братьев в Америке. В эти трудные времена мы надеемся, что несчастная и трагическая смерть Джорджа Флойда вдохновит на перемены и напомнит, каким образом Америка сталкивается лицом к лицу с проблемами ненависти и расизма».

Представитель правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Пуле Мэйб призвал президента Сирила Рамафоса взаимодействовать с США по «установленным дипломатическим каналам для ослабления расовой напряженности и укрепления социальной сплоченности между различными расами».

«Прискорбно, что почти спустя 70 лет после отмены расовой сегрегации в Америке цветное население продолжает подвергаться насилию из-за своего цвета кожи», – сообщил Мэйб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время, на глазах у свидетелей, давил ему коленом на шею.

В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Трамп заявил, что нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Президент США пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.