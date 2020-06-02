Собянин заявил о штатном функционировании 80% экономики Москвы

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02.06.2020, 18:30, Новости дня

Около 80% предприятий, организаций и учреждений Москвы работают штатно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на онлайн-саммите мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

«Действительно Москва с каждой неделей все больше и больше раскрывается, все больше и больше предприятий начинают работать в нормальном режиме. Торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами, стройка, все промпредприятия. По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме», – передает его слова РИА «Новости».

Собянин заявил, что люди должны научиться жить в условиях вставшей перед всеми угрозы, и крайне важны ответственное поведение работодателей, а также санитарные требования к созданию рабочих мест.

«Сегодня в Москве и в РФ в целом разрабатывается около трех вакцин, очень перспективных. В городе, на выходе после клинических испытаний, выходят тоже достаточно эффективные вакцины. Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе», – сказал Собянин.

Ранее московские власти объяснили, как удалось избежать «итальянского сценария» с коронавирусом. Собянин также говорил, что Москва миновала самый страшный сценарий по коронавирусу, но была «на грани».



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