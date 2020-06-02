 

Ученые: Естественное освещение на рабочем месте положительно влияет на ночной сон

02.06.2020, 18:30, Разное

Ученые из Иллинойского университета в США установили взаимосвязь между естественным освещением и сном. Дневной свет на рабочем месте оказывает положительное влияние на качество ночного отдыха.
Ученые подчеркивают, что солнечный свет положительно воздействует на работоспособность человека. Также уровень естественного освещения играет важную роль в регулировании режима сна и часов тела людей. Однако в нынешнее время большинство офисных сотрудников работают в искусственно освещенных кабинетах, имеющих небольшие окна, или жалюзи, уменьшающие блики. Ученые советуют таким людям стараться больше находиться на улице под влиянием естественного освещения. Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что работающие в зданиях с повышенным естественным освещением люди эффективнее исполняют свои функциональные обязанности и лучше спят в ночное время.



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