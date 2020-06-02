 

После фурора ролика про геев ФАН продолжил рассказывать о поправках в формате скетчей

02.06.2020, 18:17, Разное

ФАН продолжает выпускать видеоролики, посвященные грядущему обновлению Конституции. Голосование состоится с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования в РФ уже объявлен выходным.
В статье 83 появятся обновления, благодаря которым полномочия Госдумы станут более широкими. Если народ проголосует за поправки к существующей Конституции, нижняя палата парламента сможет назначать федеральных министров на должности и снимать их. Кроме того, парламентарии смогут назначать и снимать с поста председателя правительства, генпрокурора РФ и других госслужащих.

Чтобы понять, в чем суть предлагаемых обновлений, ФАН снял небольшой видеоролик. В сюжете рассказывается, как школьник из простой семьи мечтал стать министром, но не смог реализовать свои планы, поскольку существующие законы не позволяли этого сделать. В конце видео паренек сетовал, что родители не стали голосовать за обновление Конституции, поэтому ему пришлось отказаться от своей мечты.

Напомним, ФАН незадолго до этого выпустил ролик, посвященный поправкам к статье 72 Конституции. В них говорится о важности защиты семьи, брака и традиционных семейных ценностей. Кроме того, в Конституции пропишут обязанность для совершеннолетних детей заботиться о своих пожилых родителях.

По данным ВЦИОМ, среди россиян, намеревающихся идти голосовать, 61% поддерживает обновление Конституции.



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