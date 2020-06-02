Назван ТОП-5 лучших внедорожников, состоящих на вооружении армий

02.06.2020, 18:17, Разное

Специалисты назвали ТОП-5 лучших внедорожников и джипов, состоящих на вооружении армий. Вооружённые силы играют немалую роль в развитии промышленности, ведь войскам необходимы не только боевые автомобили, но и машины для перевозки офицеров и личного состава.

На первом месте рейтинга автомобилей, использующихся вооруженными силами, оказался Hummer H1. Североамериканский внедорожник участвует в различных заданиях в составе армии США, как M998 Humvee. Автомобиль, весом в 2,5 тонны, развивает скорость до 115 километров в час и считается одним из самых лучших внедорожников в мире. Гражданская версия Hummer H1 была представлена в 1992 году.



Вторую строчку занимает Land Rover Defender, созданный в 1948 году для перевозки генеральского или личного состава. Быстрого и проходимого “британца” оценили во время презентации, и с тех пор он пользуется большим спросом среди покупателей. Третья позиция досталась немецкому Geländewagen, созданному в 1979 году компанией Mercedes-Benz для использования вооруженными силами. Один из наиболее популярных и брутальных внедорожников достигает скорости 120 километров в час, а его вес составляет 1,7 тонны.



УАЗ-469, расположившийся на четвертом месте, был выпущен в 1972 году для Министерства обороны СССР. Несмотря на то, что проходимый внедорожник давно не производят, он смог стать родоначальником модельного ряда. Машины, чьи двигатели выжимают 75 “лошадей”, активно используются любителями внедорожных гонок.

Сейчас российская армия активно использует выпущенный в 2005 году бронированный автомобиль под названием “Тигр”. Машина отличается скоростью 140 километров в час, 40-сантиметровым клиренсом и броней, относящейся к третьему баллистическому классу.