В Нью-Йорке продлен комендантский час

02.06.2020, 18:16, Новости дня

Комендантский час в Нью-Йорке, введенный на фоне беспорядков в Миннеаполисе (штат Миннесота), будет действовать до конца нынешней недели, объявил мэр города Билл де Блазио.

«Время действия комендантского часа будет продлено с 20.00 до 05.00, и он будет действовать до конца текущей недели. Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NY1.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Американский лидер пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками.