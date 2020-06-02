Протесты в США: развитие событий

02.06.2020, 18:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во вторник посещают Национальный храм Иоанна Павла II в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, позднее во вторник Трамп подпишет президентский указ о продвижении свободы вероисповедания на международном уровне.

Тем временем в стране продолжается волна протестов, в ходе которых получили огнестрельные ранения не менее пяти американских полицейских, сообщают полиция и СМИ. Четверо полицейских были ранены с ходе столкновений с участниками беспорядков в Сент-Луисе, еще один – в Лас-Вегасе. Подробности о состоянии раненых сотрудников полиции не уточняются.

Кроме того, в понедельник вечером в городе Баффало, штат Нью-Йорк, двое полицейских попали под машину в ходе демонстрации. Как сообщается, водитель и пассажиры автомобиля задержаны. Пока неясно, носил ли инцидент преднамеренный характер.

Трамп осудил убийство афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало протесты, и пообещал добиться правосудия. Однако он подчеркнул, что мирных демонстрантов не должна заглушить «озлобленная толпа». Президент также пригрозил задействовать вооруженные силы, если беспорядки не прекратятся.

В понедельник Трамп посетил историческую церковь Святого Иоанна недалеко от Белого Дома после того, как правоохранительные органы очистили окрестности от демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Фотосессия Трампа у церкви вызвала критику, в том числе со стороны председательствующего епископа Епископальной епархии Вашингтона Майкла Карри, который написал в «Твиттере», что президент «использовал здание церкви и Библию в партийных политических целях».

В понедельник были опубликованы результаты повторного вскрытия, проведенного по запросу семьи Флойда. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате «механической асфиксии», то есть физического воздействия, нарушившего поступление кислорода. В отчете говорится, что к смерти причастны трое офицеров полиции.

В заключении судмедэксперта округа Хеннепин, опубликованном в понедельник, также говорится, что смерть Флойда стала результатом насильственной смерти путем удушения. Также отмечается, что Флойд страдал от болезни сердца, интоксикации фентанилом и недавнего употребления метамфетамина.

44-летнему полицейскому Дереку Човину, который в течение нескольких минут прижимал шею Флойда коленом к земле, предъявлены обвинения в убийстве. Остальным трем полицейским, участвовавшим в задержании, обвинения не предъявлены.