 

Протесты в США: развитие событий

02.06.2020, 18:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во вторник посещают Национальный храм Иоанна Павла II в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, позднее во вторник Трамп подпишет президентский указ о продвижении свободы вероисповедания на международном уровне.

Тем временем в стране продолжается волна протестов, в ходе которых получили огнестрельные ранения не менее пяти американских полицейских, сообщают полиция и СМИ. Четверо полицейских были ранены с ходе столкновений с участниками беспорядков в Сент-Луисе, еще один – в Лас-Вегасе. Подробности о состоянии раненых сотрудников полиции не уточняются.

Кроме того, в понедельник вечером в городе Баффало, штат Нью-Йорк, двое полицейских попали под машину в ходе демонстрации. Как сообщается, водитель и пассажиры автомобиля задержаны. Пока неясно, носил ли инцидент преднамеренный характер.

Трамп осудил убийство афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало протесты, и пообещал добиться правосудия. Однако он подчеркнул, что мирных демонстрантов не должна заглушить «озлобленная толпа». Президент также пригрозил задействовать вооруженные силы, если беспорядки не прекратятся.

В понедельник Трамп посетил историческую церковь Святого Иоанна недалеко от Белого Дома после того, как правоохранительные органы очистили окрестности от демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Фотосессия Трампа у церкви вызвала критику, в том числе со стороны председательствующего епископа Епископальной епархии Вашингтона Майкла Карри, который написал в «Твиттере», что президент «использовал здание церкви и Библию в партийных политических целях».

В понедельник были опубликованы результаты повторного вскрытия, проведенного по запросу семьи Флойда. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате «механической асфиксии», то есть физического воздействия, нарушившего поступление кислорода. В отчете говорится, что к смерти причастны трое офицеров полиции.

В заключении судмедэксперта округа Хеннепин, опубликованном в понедельник, также говорится, что смерть Флойда стала результатом насильственной смерти путем удушения. Также отмечается, что Флойд страдал от болезни сердца, интоксикации фентанилом и недавнего употребления метамфетамина.

44-летнему полицейскому Дереку Човину, который в течение нескольких минут прижимал шею Флойда коленом к земле, предъявлены обвинения в убийстве. Остальным трем полицейским, участвовавшим в задержании, обвинения не предъявлены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / К разработке вакцины от коронавируса подключились сотни фармкомпаний

29.04 / Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев до тех пор, “пока борьба с инфекцией не будет завершена”

18.04 / Анонсирован выход «заряженного» Toyota Corolla GR

14.04 / Путин указал на самый чувствительный фактор для компаний на фоне коронавируса

07.05 / В РФ пройдет акция «Гудок Победы»

16.05 / Главврач ГКБ №52 прокомментировала ситуацию со сложными пациентами

02.06 / Трюдо выступил против идеи Трампа пригласить на саммит G7 Россию

28.05 / Стало известно о триллионной ошибке при создании «Силы Сибири»

20.05 / Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по СМП

20.04 / В Томске индекс самоизоляции снова упал до критической отметки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска