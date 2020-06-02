Байден выступил с речью на фоне протестов

02.06.2020, 18:10, Новости дня

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник выступил с первым за долгое время крупным публичным заявлением, обещав в случае избрания не «раздувать пламя ненависти» и стремиться к «исцелению расовых ран, давно терзающих» США.

Отрывки из речи Байдена были опубликованы заранее. В ходе выступления в Филадельфии, где протесты в последние дни подчас приобретали насильственный характер, политик критически оценил реакцию президента Дональда Трампа на демонстрации, в частности, его решение провести фотосессию у исторической церкви неподалеку от Белого дома после того, как правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся там демонстрантов.

«Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светозвуковых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы», – говорится в речи Байдена.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которой разгорелись протесты, Байден называет «тревожным звонком для страны».

«Я обещаю вам, что я не буду спекулировать на страхе и противоречиях. Я не буду раздувать пламя ненависти», – заявляет Байден.

В своем выступлении бывший вице-президент стремится соблюсти баланс между признанием закономерности гнева общественности и осуждением разгоревшегося насилия.

Байден покинул родной штат Делавэр впервые с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса он самоизолировался у себя дома.