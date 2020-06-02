 

Академик РАН Петр Глыбочко: “Коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови”

02.06.2020, 18:09, Разное

Петр Глыбочко, являющийся ректором института Сеченова и академиком РАН, перечислил несколько неспецифических симптомов течения COVID-19. Коронавирус способен привести к нарушению процесса свертываемости крови, возникновению тромбозов и закупорке сосудов.
К нехарактерным для данной инфекции признакам следует отнести проблемы, связанные с коагуляцией крови. Особенно следует обращать внимание на появление эритематозных изменений кожи живота, груди, рук, ног, а также увеличение образования эмболий и тромбозов, – отмечает отечественный эксперт.

В интервью для агентства ТАСС специалист также объяснил, что с коронавирусом тяжелее всего справиться людям, страдающим от гипертонической болезни, сахарного диабета и ожирения. Именно из-за этих заболеваний инфекция COVID-19 протекает хуже у зараженных, а пациенты, имеющие данные диагнозы, находятся в большой зоне риска.



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