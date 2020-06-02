В Польше у женщины врачи нашли огромный кусок стекла в полости таза

02.06.2020, 18:05, Разное



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Повреждения брюшной стенки, которые выглядят незначительными, могут оказаться признаком серьезного риска для здоровья человека. Врачи обнаружили стеклянную занозу длиной 19 сантиметров в полости таза женщины спустя несколько месяцев после того, как она туда попала. Размер, повреждения кожи в поясничной области был всего четыре сантиметра. Этот случай польские врачи описали в American Journal of Case Reports.

Пациентка в возрасте 52 лет обратилась к своему семейному врачу по поводу продолжительной боли в правом бедре в мае 2019 года. Она была направлена в хирургическое отделение больницы польского города Згеж. Там ей провели компьютерную томографию (КТ), чтобы лучше понять причины боли.

У женщины был лишний вес. При осмотре живота врачи обнаружили болезненность в области справа под пупком, небольшое вдавление в паховой области справа, а также шрам в левой поясничной области. Пациентка объяснила происхождение шрама: в сентябре 2018 года она упала на стеклянный столик, раздавила его и порезалась осколками.

В 2018 году сразу после происшествия врачи не обнаружили серьезных травм, рана была промыта. В течение следующих девяти месяцев женщина посетила нескольких врачей, чтобы понять причину боли в бедре. Рентгенография, сделанная ортопедом, не обнаружила причин боли.

КТ обнаружила в тазе инородное тело длиной 19 сантиметров, шириной 38 миллиметров и толщиной 11 миллиметров. Стеклянная «заноза» проходила в полости таза слева косо вниз, минуя петли кишечника, спереди от мочевого пузыря к правой паховой области.

Пациентке была проведена плановая операция по удалению инородного тела. В своей статье врачи подчеркивают, что даже маленькие кожные повреждения должны настораживать врачей и наводить их на мыслях о возможных повреждениях внутренностей и инородных телах. Кроме того, в случае острых повреждений необходимо тщательное исследование ран и, при необходимости, применение медицинской визуализации.

Ученые провели анализ литературы и обнаружили описания только четырех случаев отсроченного обнаружения фрагмента стекла в брюшной полости человека.