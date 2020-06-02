Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Стежко рассказала о переменах после рождения дочери

02.06.2020, 18:00, Разное

По словам 30-летней знаменитости, появление ребенка изменило

не только ритм ее жизни, но и взгляды. Анастасия Стежко поняла, что ее больше

не раздражают плачущие младенцы.

До беременности крики чужих маленьких детей вызывали у

артистки дискомфорт и злость. Теперь, когда Анастасия сама стала родителем, к

подобным проявлениям эмоций она относится с пониманием.

После появления малыша Стежко изменила свой подход к

тратам. Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” решила стать бережливее.

Актриса установила на смартфон специальное приложение, которое позволяет ей

следить за финансами. “Но в целом все, что связано с документами и счетами, для

меня темный лес вдобавок рутинный. Безусловно, в моих же интересах научиться

разбираться в деталях”, – отметила Анастасия, а после добавила, что постепенно приучатся

к самостоятельному решению некоторых вопросов.

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Публикация от Анастасия Стежко (Старостина) (@nastya_stezhko) 13 Май 2020 в 10:33 PDT

Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” в скором времени

планирует вернуться к работе. Карьера, по мнению Анастасии Стежко, совсем не мешает

материнству. Актриса знает много родителей, которые успевают совмещать семью и

профессиональную деятельность. Стежко отметила, что важно не количество

проведенных с ребенком часов, а их качество.

В стремлении поскорее выйти из декрета актрису сериала “Полицейский с Рублевки” поддерживает супруг, Дмитрий Старостин. Избранник понимает, как

важна для Анастасии Стежко ее профессия.