 

Слепаков снял в сериале “Окаянные дни” Бондарчука и Михалкову

02.06.2020, 18:00, Разное

Сериал “Окаянные дни” снят в формате скринлайф. Лента расскажет
десять необычных историй о людях, запертых на карантине из-за коронавируса.

Отметим, что Семен Слепаков выступил не только продюсером
проекта. Шоумен написал сценарий к девяти из десяти эпизодов. В этом вопросе
его соавтором выступил Максим Туханин. Напомним, Слепаков и Туханин уже
работали вместе над сериалом “Домашний арест”.

По словам авторов проекта, пандемия и самоизоляция вскрыли
самые неожиданные стороны человеческой природы. Оказавшись взаперти, люди
перестали воспринимать дистанционное существование как несомненное благо. Для
многих жизнь и работа в режиме удаленки стала наказанием. Новые обстоятельства
подарили много удивительных историй, которые вряд ли произошли бы в другое время.

В одной из серий проекта “Окаянные дни” снялся режиссер и
актер Федор Бондарчук. Он сыграл чиновника столичной мэрии Пашу. По сценарию
брат героя, оппозиционер Саша, перепостил в соцсетях информацию, порочащую
отечественную медицину. Персонаж Бондарчука
разгневан поступком родственника и требует удалить публикацию. Спор братьев
принимает совершенно неожиданный оборот.

Добавим, что смелого оппозиционера Сашу сыграл актер Дмитрий
Лысенков. Также в сериале “Окаянные дни” можно увидеть Анну Михалкову, Павла
Деревянко, Александра Робака, Татьяну Догилеву, Марию Машкову, Владимира
Епифанцева и других. Проект “Окаянные
дни” можно смотреть с 11 июня на
видеоплатформе PREMIER.



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