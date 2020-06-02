Слепаков снял в сериале “Окаянные дни” Бондарчука и Михалкову

02.06.2020, 18:00, Разное

Сериал “Окаянные дни” снят в формате скринлайф. Лента расскажет

десять необычных историй о людях, запертых на карантине из-за коронавируса.

Отметим, что Семен Слепаков выступил не только продюсером

проекта. Шоумен написал сценарий к девяти из десяти эпизодов. В этом вопросе

его соавтором выступил Максим Туханин. Напомним, Слепаков и Туханин уже

работали вместе над сериалом “Домашний арест”.

По словам авторов проекта, пандемия и самоизоляция вскрыли

самые неожиданные стороны человеческой природы. Оказавшись взаперти, люди

перестали воспринимать дистанционное существование как несомненное благо. Для

многих жизнь и работа в режиме удаленки стала наказанием. Новые обстоятельства

подарили много удивительных историй, которые вряд ли произошли бы в другое время.

В одной из серий проекта “Окаянные дни” снялся режиссер и

актер Федор Бондарчук. Он сыграл чиновника столичной мэрии Пашу. По сценарию

брат героя, оппозиционер Саша, перепостил в соцсетях информацию, порочащую

отечественную медицину. Персонаж Бондарчука

разгневан поступком родственника и требует удалить публикацию. Спор братьев

принимает совершенно неожиданный оборот.

Добавим, что смелого оппозиционера Сашу сыграл актер Дмитрий

Лысенков. Также в сериале “Окаянные дни” можно увидеть Анну Михалкову, Павла

Деревянко, Александра Робака, Татьяну Догилеву, Марию Машкову, Владимира

Епифанцева и других. Проект “Окаянные

дни” можно смотреть с 11 июня на

видеоплатформе PREMIER.