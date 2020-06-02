 

В Минспорте назвали первый посткоронавирусный международный турнир в России

02.06.2020, 17:53, Новости дня

Россия планирует вновь проводить крупные международные спортивные соревнования, и первыми из них могут стать Игры стран СНГ в Казани, намеченные на сентябрь этого года, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Мы планируем возобновление чемпионатов в соответствии с российским спортивным календарем, а первым крупным в мире, подчеркиваю это, мультиспортивным мероприятием, которое планируется провести в первой декаде сентября в Казани, будут Игры стран СНГ. В них намерены принять участие 11 стран и более 2500 участников по 21 виду спорта. Надеюсь, что Игры состоятся. Но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить, что это яркий пример того, как РФ может в непростых условиях организовывать международные мультиспортивные соревнования. И ставить для других стран пример преодоления периода пандемии», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

«Еще одно международное соревнование – чемпионат Европы по тяжелой атлетике (в Москве), который мы планируем на конец октября, – добавил глава ведомства. – Но для нас важным является также реализация календаря всероссийских соревнований. Это Всероссийская Универсиада, которую планируем провести в октябре, и Всероссийская спартакиада учащихся. Таким образом мы позволим самому массовому, я бы так сказал, контингенту, учащимся и студентам, также вернуться к привычной жизни».

Министр спорта отметил, что первое массовое мероприятие может пройти в августе.

«Мы планируем организацию и проведение 8 августа Всероссийского дня физкультурника, – добавил Матыцин. – Запланирован (в частности) турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», в котором намерены принять участие более 80 тысяч спортсменов разных возрастов. Таким образом, я надеюсь, что мы в ближайшее время нормализуем календарь и сделаем все возможное для того, чтобы спорт вернулся в нашу жизнь. И профессиональный спорт, и, самое главное, спорт для всех наших жителей как норма жизни».

Напомним, в январе Украину пригласили участвовать в Играх стран СНГ. 



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