Сахалинский губернатор рассказал о жизни региона в условиях коронавируса

02.06.2020, 17:53, Новости дня

Третий этап снятия ограничений в Сахалинской области не означает победу над коронавирусом, но область научилась жить и работать в новых условиях, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

О причинах успеха в противодействии коронавирусу и специфике жизни области в это непростое время Лимаренко рассказал 2 июня в Instagram в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Мы на третий этап вышли не потому, что у нас нет эпидемии, а потому что мы просто предложили условия жизни во время эпидемии, такие, в которых мы можем оградить людей от заболевания. Это принципиально важно. Никто ничего не победил. Мы научились жить в этих условиях. Когда задается вопрос, когда это все закончится. Я исхожу из того, что до конца года это не закончится. Мы научились охранять жизнь и здоровье наших граждан. И более того, хочу сказать, что высокий уровень культуры сахалинцев и курильчан – это и есть залог, главное условие, при котором мы можем жить в условиях пандемии. Это принципиальная вещь», – сказал Лимаренко, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что «лишь только 3% людей нарушают правила, остальные люди правила не нарушают, они уважают друг друга, уважают закон и порядок и они понимают, что только в этих условиях можно быть счастливыми людьми».

Кроме того, Лимаренко напомнил, что во время разгара пандемии в регионе работало 90% предприятий, а сейчас работают все предприятия, открыты школьные лагеря, магазины, кинотеатры и рестораны. Под запретом остаются лишь большие мероприятия, влекущие массовые скопления людей.

Также глава региона разъяснил, что все поликлиники и медицинские учреждения с 1 июня открыты и работают в новых условиях. В этой сфере заранее были продуманы и проработаны соответствующие правила функционирования.

Лимаренко также отметил, что значительную роль в борьбе с коронавирусом сыграла проведенная в 2019 году реформа здравоохранения. Медицинские учреждения были полностью укомплектованы персоналом, была сделана существенная закупка необходимого оборудования, что в результате дало сильный прорыв в качестве и доступности медицинского обслуживания региона.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. Ранее участие в аналогичных эфирах приняли глава Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.