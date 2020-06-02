 

«Я знаю, что мы будем счастливы»: Лолита Милявская нашла себе нового партнера

02.06.2020, 17:53, Разное

Лолита Милявская рассказала, что отыскала себе нового партнера. В своем микроблоге в Instagram в Stories артистка опубликовала видео с ним.
56-летняя эпатажная Лолита Милявская ведет активную личную жизнь. Не так давно она рассталась с пятым супругом, которым был тренер Дмитрий Иванов. Певица призналась, что пребывает в новых романтических отношениях с мужчиной на 8 лет младше ее, не связанным с шоу-бизнесом и материально независимым. Все поклонники артистки очень хотят увидеть ее нового возлюбленного. Однако, судя по опубликованным кадрам, партнер оказался партнершей, и, вероятно, речь идет о творческом союзе. Так, певица запечатлена с Лилией Абрамовой, более известной как блогер Татарка FM. Лолита отметила, что отыскала себе партнера и знает, что они «будут счастливы и всегда будут вместе». Скорее всего, у «партнеров» уже есть общие планы, и своим совместным творчеством они планируют удивлять зрителей.



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