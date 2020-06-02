 

Вынесен приговор двум бизнесменам за хищения при строительстве объектов Минобороны

02.06.2020, 17:53, Новости дня

Щербинский суд приговорил предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева в рамках уголовного дела о хищениях более 1 млрд рублей при строительстве и реконструкции объектов Минобороны к восьми и четырем годам колонии соответственно, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

«Ошакбаев признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года колонии общего режима. Караханов признан виновным в совершении трех преступлений по статье мошенничество и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере полуторакратной суммы взятки – 6 млн 789 тыс. 33 рубля», – сообщила пресс-секретарь ТАСС.

Отмечается, что Ошкабаев находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, его взяли под стражу в здании суда.

Также суд лишил предпринимателей права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях – Ошакбаева на два года, Караханова – на три года.

Ранее в Петербурге два фигуранта уголовного дела о хищении 223 млн рублей, выделенных на постройку военных объектов в Арктике, получили условные сроки.

Газета ВЗГЛЯД писала, как устроены самые популярные схемы воровства денег у России.



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