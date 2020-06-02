 

МВД потребовало установить за Варварой Карауловой надзор

02.06.2020, 17:48, Новости дня

Кунцевский суд Москвы рассмотрит в четверг иск о постановлении административного надзора в отношении Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенному в РФ «Исламскому гоударству» и освобожденной по УДО, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«4 июня в 15.30 мск Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный иск к Варваре Карауловой о постановлении административного надзора. Уведомление происходило путем телефонного звонка из местного ОВД, административный иск нам не направлялся, копия не вручалась, что является нарушением», – передает его слова ТАСС.

Отдел МВД РФ по Кунцево требует установить над Карауловой административный надзор до 27 апреля 2029 года. Также полиция просит запретить ей пребывание вне места жительства с 22.00 до 06.00 мск, в случае, если это не связано с работой. Также она должна два раза в месяц посещать территориальный ОВД для регистрации.

20 мая сообщалось, что осужденная за попытку присоединиться к ИГ Караулова намерена выйти замуж за адвоката Олега Елисеева.

Ее задержали в октябре 2015 года в Турции. Она втайне от близких улетела в Стамбул, где попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Она провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля она вышла из колонии.



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