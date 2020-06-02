Эксперт: Поправки в Конституцию о доступности медпомощи особенно актуальны для россиян в глубинке

02.06.2020, 17:48, Новости дня

«Поправки в Конституцию закрепят право россиян на доступную и качественную медицинскую помощь в любом уголке страны. Это особенно актуально для россиян в глубинке: им зачастую приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до ближайших больниц или поликлиник», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

«У нас должен быть выбор: участвовать в голосовании или очно, или дистанционно. Человек с хроническими заболеваниями должен иметь возможность вызвать на дом представителей избиркома. А еще лучше – выразить свою волю дистанционно», – сказал президент общества больных гемофилией, лидер Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

При этом, как рассчитывает Жулев, санитарные меры предосторожности во время очного голосования будут организованы на должном уровне. «Мы уже сейчас ходим в магазины, в поликлиники, в другие общественные места. Если на участках будет обеспечена социальная дистанция, будут выдаваться бесплатные маски и другие необходимые средства защиты и дезинфекции, то это окажется достаточно безопасным процессом», – считает Жулев.

«Поправки закрепят право россиян на доступную и качественную медицинскую помощь в любом уголке страны. Две эти характеристики – ключевые. Любому из нас нужна именно доступная медицина. Это особенно актуально для россиян в глубинке, – им зачастую приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до ближайших больниц или поликлиник», – напомнил лидер союза пациентов.

«Помимо этого, помощь должна быть качественной. Всем очевидно, что именно качество определяет эффект от лечения. Помощь мы должны получать в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами», – напомнил эксперт.

Поддержка со стороны государства, добавил Жулев, подразумевает не только ремонт поликлиник или строительство фельдшерско-акушерских пунктов, но и гарантии реагирования государства на экстренные ситуации, вроде нынешней пандемии. «Государство должно оперативно создавать дополнительный коечный фонд или дозакупать оборудование для сотрудников скорой помощи. Борьба с коронавирусом в РФ показала обоснованность такой поправки», – отметил собеседник.

«Закрепление этих принципов в Конституции, безусловно, повышает их значимость, потому что все остальные правовые и нормативные акты должны будут следовать Основному закону. У меня нет иллюзий, что на следующий день после принятия поправки мир изменится. Предстоит пройти еще долгий путь. Но ссылка на Конституцию сыграет свою роль. Это дополнительный мощный правовой инструмент», – подытожил Жулев.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян считают важными социальные поправки к Конституции. Возглавляет список приоритетных поправка о доступности и качестве медицинского обслуживания, об этом заявили 95% опрошенных.

Напомним, в проекте поправок к Конституции, в статье 72 (касается совместного ведения центральной и региональных власти) предполагается закрепить обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни.

В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования.