 

Молодежь провела пикет у дома Навального в защиту ветеранов

02.06.2020, 17:48, Новости дня

«Волонтерская Рота» проводит серию одиночных пикетов у дома Алексея Навального в Москве, в которых осуждает его за оскорбление ветеранов. Ранее блогер в видео назвал ветеранов «холуями».

«На плакате у активистки Движения написано: «Навальный, ты называешь ветеранов «холуями», а твои люди добавляют фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», это и есть ваша «Прекрасная РФ Будущего»?». Напомним, что сегодня в телеграм-канале блогера Алексея Навального вышел пост с видео, в одном из эпизодов которого снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко», – говорится в Instagram «Волонтерской роты».

Указывается, что в описании к видео блогер оскорбляет всех участников записи, называя их «людьми без совести» и «позором страны».

Ранее юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.



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