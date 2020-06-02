“Яндекс” и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

02.06.2020, 17:45, Новости дня

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Яндекс", как сообщают информаторы издания The Bell, может выкупить долю банка в"Яндекс.Маркете". В сервис сейчас входит и маркетплейс «Беру» от Сбербанка. Сколько именно придется заплатить за долю, источники не сообщают. Банк инвестировал "Яндекс.Маркет" 30 млрд рублей.

В апреле 2020 года аналитики Sberbank CIB и UBS оценивали всю компанию в 90-96 млрд рублей, сообщает The Bell. Если реорганизация произойдет, то "Яндекс" останется единственным акционером "Маркета", не считая долей, принадлежащих менеджменту компании, — и будет развивать этот бизнес самостоятельно, сообщает издание.

Что касается платежной системы "Яндекс.Деньги", то проект может полностью быть передан Сбербанку, у которого сейчас 75%-я доля в сервисе. После продали оставшейся доли, "Яндекс" сможет развиваться другие инициативы в финтехе, чего поисковик не мог делать раньше по условиям соглашения со Сберанком.

По данным The Bell, "Яндекс" готовится продать 5% своих акций класса A, которые может купить компания Millhouse миллиардера Романа Абрамовича и госбанк ВТБ. Деньги понадобятся не только на выкуп доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете», но и на дальнейшее развитие экосистемы.

Слухи о том, что "Яндекс" и Сбербанк намерены разорвать партнерство, идут с 2018 года, однако стороны неоднократно опровергали эту информацию.