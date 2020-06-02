Российские военные получили первую партию модернизированных гаубиц

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02.06.2020, 17:45, Новости дня

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийский установок "Мста-С" передана Вооруженным силам России. Производители уточняют, что САУ получили новую систему управления огнем. Она позволяет в полтора-два раза сократить время подготовки к стрельбе, что повышает живучесть орудия, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

САУ "Мста-С" – основная гаубица российской армии. Максимальная дальность ее огня – 24 километра. Каждый осколочно-фугасный снаряд весит 43 килограмма. Всего за минуту батарея из 8 орудий способна обрушить на цель до 3 тонн боеприпасов.

САУ построено на базе шасси таков Т-80 и Т-72. По шоссе она может ехать со скоростью до 60 километров в час. Экипаж "Мста-С" – 5 человек. С собой самоходка может возить 50 снарядов.



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