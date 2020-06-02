 

Усиливаются токи в земле: эксперт объяснила, как солнечные вспышки влияют на землян

02.06.2020, 17:45, Новости дня

Крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали на днях астрономы. Эксперты NASA предупредили, что это явление может повлиять на качество сотовой связи и сигналов GPS, однако вспышка не настолько сильна, чтобы воздействовать на здоровье человека.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала каналу "Москве 24", от чего зависит влияние такого явления на землян.

По ее словам, все зависит от точки, в которой произошла сама вспышка, и от положения Земли в этот момент. Однако последняя вспышка не слишком повлияла на магнитное поле нашей планеты.

"Последние дни – 1 и 2 июня – индексы магнитной активности были низкими. Ничего такого страшного не происходило", – отметила Бреус.

Вообще же, по словам эксперта, подобные явления действуют не только на чувствительные приборы вроде мобильного телефона или ноутбука, но и на линии электропередач. Более того, пострадать от сильных колебаний магнитного поля может даже трубопровод.

"Токи, которые усиливаются в земле из-за воздействия солнечных потоков, могут расплавить стыки трубопровдов", – пояснила Бреус.

Что касается влияния на здоровье людей, то здесь недомогание могут почувствовать те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, нервные расстройства и вообще проблемы с нервной системой, болезни крови. Симптомы их заболеваний в период вспышек на Солнце могут обостриться.

Как сообщалось ранее, Солнце вступило в новый цикл активности, и первый ее пик пришелся на 29 мая. Тогда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки. Впрочем, активная часть Солнца в это время была отвернута от Земли.



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