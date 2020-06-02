В Донецкой области боевики ранили украинского военнослужащего

02.06.2020, 17:30, Новости дня

2 июня в Донецкой области боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – говорится в сообщении.

Украинские военные стреляли в ответ, отметили в пресс-центре. Потери противника уточняются.

В штабе ООС подчеркнули, что “преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.