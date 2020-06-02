«Росгосцирк» в шестой раз за восемь лет сменил руководителя

02.06.2020, 17:30, Разное

За минувшие восемь лет «Росгосцирк» в шестой раз сменил руководителя.

Компания в марте одной из первых перестала работать из-за пандемии коронавируса после запрета на проведение массовых мероприятий. В открытом доступе появился документ с перечнем зарплат работников цирка Их средний размер приравнивается к МРОТ, составляя примерно 12 тысяч рублей. Также имеются выплаты за выход, которые достигают 1,5 тысячи рублей. Как правило, представления проходят в выходные, а за один день может быть до четырех шоу. Из этого следует, что назвать артистов цирка состоятельными нельзя. Многие из них имеют богатые семейные традиции и фактически живут ими. Некоторые даже умирают на гастролях. Одним из них является наездник Тамерлан Нугзаров, скончавшийся в возрасте 77 лет.

Улучшением ситуации в «Росгосцирке» занимался Владимир Шемякин, который стал директором организации более года назад. Он имеет большой послужной список и опыт работы в «Газпром-Медиа» и даже в Госдуме. Под его началом был проведен пересмотр руководящего состава более 40 цирков. Доходы у директоров увеличились до 100-200 тысяч рублей благодаря приросту заработка. Правительство даже выделило средства на постановочные расходы и разработку принципиально новой программы.

Многие специалисты уверены, что «Росгосцирк» является специфическим предприятием, требующим соответствующего управление. По словам главы Московского цирка Максима Никулина, организации такого типа работают по канонам СССР.