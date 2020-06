Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности

02.06.2020, 17:30, Новости дня

Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Журнал пишет, что ранее газеты The Financial Times и The New York Times заявили, что статистика смертности в РФ якобы занижена. Но фактически было разоблачено лишь то, что число смертельных случаев, когда в качестве основной причины смерти был лабораторно подтвержден коронавирус, примерно в два-три раза меньше общего числа смертей, превышающих среднестатистические показатели за предыдущие годы, передает «ИноСМИ» текст статьи Forbes.

Однако то же самое, пишет журнал, можно говорить о каждой стране.

Одной из причин называется то, что РФ приводила лишь данные о случаях смерти непосредственно от коронавируса, а не от других болезней. Именно этот подход изложен в руководстве Всемирной организации здравоохранения, где говорится, что летальные случаи от сопутствующих заболеваний «не являются смертями, вызванными COVID-19, и не должны быть засвидетельствованы как таковые».

Об этом говорят и в Центре доказательной медицины Оксфордского университета, где объясняют, что неправильно связывать с COVID-19 все смерти тех, у кого был получен положительный результат на коронавирус. Указывается, что все острые вирусные инфекции, в том числе сезонный грипп, приводят к росту смертности от сердечнососудистых заболеваний, однако смерть происходит не от гриппа.

Профессор-эпидемиолог Роман Примула, руководитель национального кризисного штаба Чехии, заявил, что сообщения о заниженной статистике смертности являются попыткой дискредитировать Россию «в погоне за сенсацией».

«Некоторые страны делают больше тестов, учитывая и эти бессимптомные случаи, а другие проводят меньше тестов и только у тех, у кого очень острые симптомы. Поэтому неудивительно, что уровень смертности в последнем случае выше, чем в первом», – сказал он.

Между тем, ранее сообщалось, что в статистике за апрель число умерших из-за коронавируса в Москве может быть скорректировано по новой методике с 639 до 1561. Минздрав РФ до этого утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, основанные на методике ВОЗ.