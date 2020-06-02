Опубликованы новые правила планового приема в больницах

02.06.2020, 17:30, Новости дня

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.

«В условиях поэтапного возобновления деятельности предприятий и организаций, а также снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемическим распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций», – говорится в документе на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.

«Организацию поступления больных с соблюдением мер социального дистанцирования (в инфекционных и детских стационарах – только через приемно-смотровые боксы), оборудование при приемных отделениях диагностических палат (изоляторов)», – уточняется в рекомендациях.

Весь медперсонал медорганизации будет обязан пройти обследование на COVID-19 перед началом работы по профилю.

В целях безопасности также рекомендовано ограничить посещение пациентов в медучреждениях. Пациенты, которых госпитализируют планово, также должны сдать тест на коронавирус.

«При госпитализации в плановом порядке предусмотреть проведение лабораторного обследования методом ПЦР на носитель вируса SARS-CoV-2 на догоспитальном этапе (не ранее семи дней до поступления)», – говорится в документе.

Если же госпитализация была экстренной, то отбор проб для поведения исследований проводится в приемном отделении стационара, а пациента до получения результатов размещаются в изоляторах или в палатах, где не более двух коек.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Также разработаны рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Ведомство также разработало рекомендации для гостиниц и хостелов.