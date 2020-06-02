 

Компания Apple готовит выпуск новой iOS 14 для iPhone 2015 года

02.06.2020, 17:30, Разное

Компания Apple готовится к выпуску новой iOS 14, которая сможет совмещаться со всеми мобильными устройствами, поддерживаемыми iOS 14. Новая программная платформа будет доступной даже для моделей iPhone, которые были представлены в 2015 году.
Как пишет портал The Verifier, новый вариант мобильной операционной системы от “яблочной” корпорации порадует владельцев таких устройств как: iPhone 6s, а также iPhone 6S Plus и iPhone SE, дебютировавших в 2015 и 2016 годах.

Новейшая iOS 14 будет актуальной также для более современных продуктов компании из Купертино, ее можно будет установить на iPhone SE (2020). Исключения не составляют такие модели как: iPhone XS Max, iPhone X, iPod touch (7 поколения) и другие флагманские устройства.

Что касается анонса “операционки” iOS 14, то его, вероятно, следует ожидать 22 июня на онлайн-конференции WWDC 2020. Релиз программной платформы запланирован на осень и может состояться вместе со стартом продаж iPhone 12 нового поколения.



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