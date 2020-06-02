В Европе следят за процессом по делу Юрия Дмитриева

02.06.2020, 17:27, Новости дня

На третье июня в Петрозаводском городском суде было назначено очередное слушание по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Он получил международную известность и признание после того, как разыскал места массовых захоронений жертв сталинского «Большого террора» в Сандармохе под Медвежьегорском и в Красном бору возле Петрозаводска.

Стараниями Дмитриева были установлены имена тысяч людей разной национальности, расстрелянных сотрудниками НКВД. За свою работу историк был удостоен ряда российских и международных наград, включая Почетную грамоту Республики Карелия, Золотой крест за заслуги Республики Польша и премии шведского Фонда памяти Анны Дальбек, присуждаемой за гражданское мужество в борьбе за права человека. Последняя награда была присуждена ему в 2020 году.

Между тем, в конце 2016 году против Дмитриева было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении детской порнографии. В апреле 2018 года Дмитриев был оправдан и освобожден из-под стражи, но через три месяца его вновь арестовали.

В поддержку главы карельского «Мемориала» выступают многие российские и зарубежные общественные деятели. На минувшей неделе Европейский Союз опубликовал заявление, где есть такие строки: «ЕС ожидает, что Россия выполнит свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, в том числе связанные с правом на свободу и безопасность и с правом на справедливое судебное разбирательство».

Также в документе отмечается, что в связи с пандемией коронавируса лишение свободы должно по возможности заменяться другими мерами.

1 июня стало известно, что заседания по делу Юрия Дмитриева в Петрозаводском городском суде перенесено на 15 и 16 июня.

«Юрий Дмитриев показал на личном примере, что такое русский человек»

Специальный корреспондент по России шведской газеты Dagens Nyheter и финской газеты Hufvudstadsbladet Анна-Лена Лаурен (Anna-Lena Lauren) я написала ряд статей про Юрия Дмитриева и дважды ездила в Петрозаводск на судебные заседания. Во время разговора с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» она пыталась справиться с волнением, но, судя по интонации, удавалось ей это не всегда.

«Я много чего видела во время своей работы, и обычно не плачу, – объяснила она. – Но Юрий Дмитриев – самый порядочный человек, про которого я писала, и то, как с ним сейчас поступают, я просто не могу этого перенести. И все финны, которые читают мои статьи про него, реагируют так же. Он демонстрирует нам, что такое совестливый человек. Никогда не забуду, как стояла в Сандармохе и листала списки всех финских имен – имен людей, которые там погребены. Он вернул каждому человеку его имя и фамилию, и дал право на могилу», – говорит финская журналистка.

По словам Анны-Лены, после открытия урочища Сандармох, имя Юрия Дмитриева было не очень известно в Финляндии. Его знали лишь те, кто интересовался историей 30-х – 40-х годов. «Но сейчас, из-за этого процесса – сначала первого, потом второго – он стал известным. И его очень уважают у нас, потому что в Сандармохе много финнов расстреляли», – отмечает она.

И продолжает: «После войны в Финляндии очень боялись Сталина, боялись Советского Союза. А Юрий Дмитриев показал на своем личном примере, что такое русский человек. Это тот, который думает о других и способен жертвовать собой ради них. Ведь он пошел на огромный риск, когда начинал свою работу. И мы ему за это очень благодарны.

Юрий провел огромную и очень трудоемкую работу. С помощью разных исторических источников он смог показать, что именно на этом месте захоронены именно эти группы заключенных. Это очень важно. Для него это была очень рискованная работа, за которую он сейчас и расплачивается. Во-вторых, в России есть немало людей, которые считают, что то, что делает Дмитриев – плохо для их страны, не нужно показывать, что в Советском Союзе что-то было неправильно, ведь плохо поступали все.

Но Юрию это неважно, он лишь открыл правду о том, что произошло с финнами в Карелии в конце 30-х годов. И своим личным примером доказал, что в России очень много хороших людей».

В конце беседы спецкор Dagens Nyheter и Hufvudstadsbladet сказала: «Конечно, очень маловероятно, что Юрия Дмитриева освободят, но, может быть, ему дадут очень маленький срок, чтобы он мог быстро выйти. Потому что, если он будет долго оставаться в тюрьме, то понятно, чем это закончится – он пожилой человек.

Есть огромное количество порядочных людей, и каждый раз, когда проходит судебное заседание по делу Юрия Дмитриева, такие люди приходят к зданию суда и встречают его аплодисментами. И даже судьи знают, что все обвинения – это фейк, и за что его на самом деле судят.

Конечно, он вообще не должен был оказаться под судом. Но я надеюсь, что, как это иногда бывает в России, все закончится тем, что его тихо выпустят», – заключает Анна-Лена Лаурен.

Финская журналистка очно не встречалась с Юрием Дмитриевым – «если не считать, что я бежала за ним в коридоре суда и пыталась прокричать свои вопросы», – уточняет она. Однако, после оправдания главы карельского «Мемориала» на первом процессе, она брала у него интервью по телефону.

«Когда такого человека арестовывают, я не мог остаться в стороне»

Свою историю заочного знакомства с Дмитриевым рассказал и председатель общества “Gulag.cz” Штепан Черноушек (Stepan Cernousek). «Впервые я вышел на контакт с ним в 2016 году, когда я организовал съемки документального сериала Чешского телевидения и Института по изучению тоталитарных режимов (Ústav pro studium totalitních režimů), в котором я тогда работал. Сериал назывался “Чехословаки в Гулаге”, и он был посвящен репрессированным чехословацким гражданам в Советском Союзе», – рассказал Черноушек в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Данная тема мало изучена, поэтому авторы фильма решили представить чешскому обществу максимально возможное количество документально подтвержденных фактов о чешских жертвах сталинизма. Выяснилось, что в Сандармохе были расстреляны, как минимум чешских граждан, и Юрию Дмитриеву удалось установить их имена. «Я в то время не мог ездить в Россию, поэтому в Карелию приехали всего два члена нашей съемочной группы. Юрий Дмитриев там их встретил, все им показал, помог установить табличку с именами чехов, расстрелянных там в 1938 году.

И, конечно, когда его арестовали, мне это было небезразлично. Ведь я с ним общался, он нам очень помог, и когда такого человека арестовывают и сажают в тюрьму, я просто не мог остаться в стороне, ведь без него мы бы ничего не знали об истории наших погибших в Гулаге соотечественников. Его работа очень важна для нас», – подчеркивает Штепан Черноушек.

После начала процесса по делу председателя карельского «Мемориала» он вместе с группой коллег решил проявить солидарностью с Юрием Дмитриевым. «Мы пригласили в Чехию Анатолия Разумова, который занимается тем же делом – восстановлением имен репрессированных. Он тоже очень хороший историк и большой друг Дмитриева. Кроме того, мы пригласили журналистку анну Яровую, которая получила приз за свою статью о Сандармохе. И мы организовали с ними ряд встреч, а также

просмотр фрагментов фильма “Чехословаки в Гулаге”, где Юрий Дмитриев ходит по кладбищу в Сандармохе и рассказывает. Хотя в окончательную версию фильма эти кадры, к сожалению, не вошли.

После этого в чешских появился ряд статей и интервью с Анатолием Разумовым. Таким образом мы, в том числе и общество “Gulag.cz” стараемся привлечь внимание чешской общественности к делу Дмитриева», – рассказал собеседник «Голоса Америки».

Штепан Черноушек очень надеется на благоприятный исход этого процесса: «Понятно, что дело сфальсифицировано, там все спровоцировано. Это связано, в том числе и с попытками фальсифицировать историю. И я уверен, что его освободят, а если этого не произойдет, мы и дальше будем очень громко говорить про то, что происходит с Дмитриевым, что происходит с фальсификацией истории в России на примере Сандармоха, и об этом будут знать во всем мире».

«У меня нет никаких сомнений, что Юрий будет свободен»

Составитель многотомной книги памяти «Ленинградский мартиролог», руководитель центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов, действительно, уже 20 лет лично знаком с Юрием Дмитриевым, а с его работами – еще дольше. Во время обоих процессов по делу Дмитриева Анатолий Разумов выступал свидетелем со стороны защиты.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он подчеркнул, что деятельность главы карельского «Мемориала» гораздо шире и многограннее, чем обычно принято считать. «Не все обращают внимание на то, что 2002 году был издан капитальный том “Поминальные списки Карелии. Большой террор”. Была презентация в Петрозаводске, я приехал, помогал передавать книги в семьи погибших. При этом, было обозначено, что это второй том, в котором говорится о погибших в 1937-38 годах. Я спросил, а где же первый том? На что Юрий Алексеевич ответил, что когда-нибудь будет и первый, потому что большевистские злодеяния начались не в 1937 году, а раньше. И вот сейчас он как раз над этим томом работает и считает его своим главным делом. Он не мыслит свою деятельность узко, он занят восстановлением имен и попытками привязать их к местам погребения», – отметил Разумов.

Заявление Европейского Союза по поводу главы карельского «Мемориала» и вообще всю международную кампанию в поддержку своего друга он оценивает очень высоко. На вопрос, есть ли у него надежда на то, что акции солидарности с Юрием Алексеевичем могут как-то повлиять на его судьбу, Анатолий Разумов ответил: «Есть, и я уверен в этом. Все подобные защитные акции слышны и видны. И я очень рад этому обращению (Европейского Союза – А.П.), и у него давняя предыстория. В сентябре прошлого года я сопровождал делегацию послов 20 сран Европейского Союза в Сандармох. Я свободно говорил с ними о деле Дмитриева, и они очень интересовались этим делом, и говорили, что поддерживают Юрия.

И в России, и в Европе, и за ее пределами все больше людей узнает об этом деле. И у меня нет никаких сомнений, что Юрий будет свободен, и эта кампания ему поможет. Однако, насколько быстро все это произойдет – большой вопрос», – отмечает руководитель центра «Возвращенные имена».

И подытоживает: «Каждая акция солидарности очень важна. Юрия Дмитриева поддерживают люди самых разных слоев общества от подростков до пожилых, понимая значимость его работы, и то, каков этот человек. Люди не поддались ни на репортажи по телевидению, ни на сообщения средств массовой информации, повторяющие чудовищные обвинения в его адрес. Всему этому не верят, а верят человеку – те, кто его знает. А кто не знал его лично, теперь судят о нем по его работе, по его книгам и по тому, как он держится на суде.

Так что все акции в его поддержку, вне всяких сомнений, проходят не зря. Он будет свободен, он будет с нами».