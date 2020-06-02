 

Потепление замедляет распространение коронавируса. Но незначительно

02.06.2020, 17:26, Разное


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Американские ученые установили, что температура воздуха может влиять на передачу коронавируса SARS-CoV-2 от человека к человеку, но этот эффект невелик. Новое исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

По мере того как коронавирус SARS-CoV-2 распространялся по миру, неоднократно поднимался вопрос о том, влияют ли на его передачу температура воздуха и другие погодные факторы. И простых людей, и исследователей интересовало, будет ли коронавирус зависеть от сезона, как многие другие респираторные вирусы.

Все, что мы знаем о сезонности COVID-19 сегодня

Симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 похожи на проявления гриппа и обычной простуды. Не удивительно, что многие ожидали и до сих пор надеются, что с установлением теплой погоды вирус снизит активность.

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Ученые проанализировали влияние температуры, УФ-индекса и уровня осадков на заболеваемость COVID-19. В своей работе они сопоставили ежедневное количество диагностированных в США случаев COVID-19 с 22 января по 3 апреля с погодными условиями.

Оказалось, что уровень температуры действительно оказывает влияние на то, насколько заразен вирус. При температуре 11 градусов Цельсия (52 градуса Фаренгейта) инфекция передавалась хуже, чем при более низкой температуре. Но авторы исследования не обнаружили снижения заразности вируса с дальнейшим увеличением температуры.

Увеличение УФ-индекса (показателя интенсивности ультрафиолетового излучения) также было связано со снижением заболеваемости COVID-19, но его влияние оказалось незначительным. Количество осадков совсем не влияло на передачу инфекции.

 «Исходя из нашего анализа, едва ли передача инфекции существенно замедлится в летние месяцы лишь благодаря повышению температуры», – прокомментировал эти результаты Шив Сера (Shiv T. Sehra), доцент Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.



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