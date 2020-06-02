На МКС доставили произведения современного искусства

02.06.2020, 17:20, Разное

Пилотируемый корабль Crew Dragon частной американской компании SpaceX доставил на МКС не только людей и оборудование, но и несколько гравюр, передает Пятый канал. Пластины из золота, бронзы и алюминия создал художник Тристан Итон. Они посвящены будущему и прошлому человечества. На орбите эти произведения современного искусства пробудет в течение трех месяцев, после чего вернутся на Землю.