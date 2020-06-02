На станции скорой помощи Алматы вспышка коронавируса: заболели 17 человек

02.06.2020, 17:17, Новости дня

В Алматы на станции скорой помощи произошла вспышка коронавируса, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на исполняющего обязанности директора службы скорой медицинской помощи Азамата Аменова.

Коронавирусной инфекцией заболели 17 человек, которые работали в одной смене. Все заболевшие, по данным главы службы, женщины в возрасте от 20 до 55 лет, из них 13 работают диспетчерами. Заражение выявили после того, как они сдали плановый анализ.

Работников станции с подтвержденным анализом, по словам Азамата Аменова, госпитализировали в инфекционный стационар. Почти у всех болезнь протекала бессимптомно, но у двоих выявили пневмонию.

Лиц, которые контактировали с больными (таких 12 человек), отправили на домашний карантин или в провизорный стационар. “Наши сотрудники ни с кем не контактируют, но у кого-то мужья работают в инфекционном стационаре или водителями. Некоторые наши сотрудники работают на двух работах. Кто-то из них занес инфекцию”, – сказал Аменов.

Служба скорой медицинской помощи Алматы – это самая крупная организация скорой помощи в стране с разветвленной сетью подстанций во всех районах города. По данным Zakon.kz, в службе скорой помощи работают более 3 тыс. человек и около ста диспетчеров.

На 2 июня в Казахстане зарегистрировано более 11,5 тысячи подтвержденных случаев заражения COVID-19, умер от этой болезни уже 41 человек, из которых 10 в Алматы. Всего в Алматы коронавирусом заболели 2676 человек.

Коронавирусную инфекцию 2 июня выявили и у акима Темиртау Карагандинской области Галыма Ашимова. Ему разрешили остаться дома на самоизоляции в течение 14 дней. Работники акимата, с которыми он контактировал, сдали тесты на COVID-19, но у всех результаты отрицательные.

Эксперты и власти считают, что эпидемия коронавируса в Казахстане идет на спад. 11 мая формально был снят режим ЧП: открылись парки, набережные, типографии, ателье и мастерские, возобновлено авиасообщение между городами для тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. С 1 июня силовики сняли блокпосты на дорогах между городами, а с 30 мая в Алматы открылись мечети и церкви.