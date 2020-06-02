Врачи рассказали о необратимых последствиях коронавируса для организма

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02.06.2020, 17:16, Новости дня

Потеря обоняния у переболевших коронавирусом может быть необратимой, заявили американские врачи.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на сообщения американских врачей сообщает, что многие пациенты жаловались на утрату способности чувствовать запах и вкус даже после выздоровления, передает РИА «Новости».

Около четверти переболевших отмечали, что восстановление вкусовых и обонятельных ощущений заняло около двух недель.

При этом максимальный срок возвращения к привычной чувствительности установлен не был, так как имеются трудности с определением степени повреждения рецепторов.

«Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, «совершают самоубийство», чтобы не подпустить к нему вирус», – рассказала Даниэлла Рид, заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.

Медики указывают на наличие случаев, когда рецепторы переболевших так и не восстановились, и предполагают, что обоняние и вкус могут не вернуться к этим пациентам.

Ранее врач назвал «положительные последствия» коронавируса для курильщиков.



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